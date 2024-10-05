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    Сможет ли «Зенит» разгромить «Оренбург»?

    Зенит — Оренбург: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Оренбург»
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    «Зенит»
    5 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Октября 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: сине-бело-голубые, как и всегда, находятся в когорте лидеров отечественного футбола.

    Команда из Санкт-Петербурга смогла набрать 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

    Зенит — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Питерцы смогли забить 22 мяча, а в свои ворота пропустили всего 4.

    Последние матчи: в прошлом туре питерский коллектив проиграл «Краснодару» (0:2).

    До этого же «зенитчики» переиграли «Факел» (3:1) и ЦСКА (1:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также команда с берегов Невы разобралась с «Рубином» (2:0) и «Акроном» (5:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: травмирован только Сергей Волков.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака остаются главными фаворитами в борьбе за титул, но соперники не дремлют и навязывают борьбу.

    Думается, что интрига будет снова до последнего, но «Зенит» сделает все для того, чтобы седьмой раз подряд стать чемпионами страны.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пока что крайне неубедительна.

    Коллектив из Оренбурга смог набрать только семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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    • У оренбуржцев 12 забитых мячей и 19 пропущенных.

    Последние матчи: в прошлых турах оренбургская команда проиграла «Пари НН» (1:2) и сыграла вничью с «Химками» (0:0).

    Также «Оренубрг» проиграл «Ростову» (1:3) и «Локомотиву» (1:2) в Кубке России.

    Не сыграют: травмированы — Тимофей Мартынов и Габриэль Флорентин, дисквалифицирован — Данила Прохин.

    Состояние команды: плохие результаты не могли пройти бесследно. Перед этой игрой «Оренбург» уволил с поста наставника Давида Деограсию.

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    Врио главного тренера назначен старший тренер Ильшат Айткулов. Однако переговоры с кандидатами продолжаются. «Оренбург» намерен исправить турнирное положение.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне

    • «Оренбург» выиграл только 1 матч в этом сезоне

    • В последнем очном матче «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.00, а победа «Оренбурга» — в 11.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

    Прогноз: «Зенит» играет дома и намного сильнее своего соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-2 за 2.40.

    Прогноз: также спрогнозируем результативный матч с большим количеством голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

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    «Зенит» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Зенит» разгромить «Оренбург»?
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