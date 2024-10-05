5 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: сине-бело-голубые, как и всегда, находятся в когорте лидеров отечественного футбола.

Команда из Санкт-Петербурга смогла набрать 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Питерцы смогли забить 22 мяча, а в свои ворота пропустили всего 4.

Последние матчи: в прошлом туре питерский коллектив проиграл «Краснодару» (0:2).

До этого же «зенитчики» переиграли «Факел» (3:1) и ЦСКА (1:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также команда с берегов Невы разобралась с «Рубином» (2:0) и «Акроном» (5:1) в Кубке страны.

Не сыграют: травмирован только Сергей Волков.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака остаются главными фаворитами в борьбе за титул, но соперники не дремлют и навязывают борьбу.

Думается, что интрига будет снова до последнего, но «Зенит» сделает все для того, чтобы седьмой раз подряд стать чемпионами страны.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что крайне неубедительна.

Коллектив из Оренбурга смог набрать только семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

У оренбуржцев 12 забитых мячей и 19 пропущенных.

Последние матчи: в прошлых турах оренбургская команда проиграла «Пари НН» (1:2) и сыграла вничью с «Химками» (0:0).

Также «Оренубрг» проиграл «Ростову» (1:3) и «Локомотиву» (1:2) в Кубке России.

Не сыграют: травмированы — Тимофей Мартынов и Габриэль Флорентин, дисквалифицирован — Данила Прохин.

Состояние команды: плохие результаты не могли пройти бесследно. Перед этой игрой «Оренбург» уволил с поста наставника Давида Деограсию.

Врио главного тренера назначен старший тренер Ильшат Айткулов. Однако переговоры с кандидатами продолжаются. «Оренбург» намерен исправить турнирное положение.

Статистика для ставок

«Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне

«Оренбург» выиграл только 1 матч в этом сезоне

В последнем очном матче «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.00, а победа «Оренбурга» — в 11.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

Прогноз: «Зенит» играет дома и намного сильнее своего соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Зенита» с форой-2 за 2.40.

Прогноз: также спрогнозируем результативный матч с большим количеством голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.