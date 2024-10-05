Зенит
Оренбург
«Зенит»
Турнирное положение: сине-бело-голубые, как и всегда, находятся в когорте лидеров отечественного футбола.
Команда из Санкт-Петербурга смогла набрать 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
Зенит — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Питерцы смогли забить 22 мяча, а в свои ворота пропустили всего 4.
Последние матчи: в прошлом туре питерский коллектив проиграл «Краснодару» (0:2).
До этого же «зенитчики» переиграли «Факел» (3:1) и ЦСКА (1:0).
Также команда с берегов Невы разобралась с «Рубином» (2:0) и «Акроном» (5:1) в Кубке страны.
Не сыграют: травмирован только Сергей Волков.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака остаются главными фаворитами в борьбе за титул, но соперники не дремлют и навязывают борьбу.
Думается, что интрига будет снова до последнего, но «Зенит» сделает все для того, чтобы седьмой раз подряд стать чемпионами страны.
«Оренбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города пока что крайне неубедительна.
Коллектив из Оренбурга смог набрать только семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
У оренбуржцев 12 забитых мячей и 19 пропущенных.
Последние матчи: в прошлых турах оренбургская команда проиграла «Пари НН» (1:2) и сыграла вничью с «Химками» (0:0).
Также «Оренубрг» проиграл «Ростову» (1:3) и «Локомотиву» (1:2) в Кубке России.
Не сыграют: травмированы — Тимофей Мартынов и Габриэль Флорентин, дисквалифицирован — Данила Прохин.
Состояние команды: плохие результаты не могли пройти бесследно. Перед этой игрой «Оренбург» уволил с поста наставника Давида Деограсию.
Врио главного тренера назначен старший тренер Ильшат Айткулов. Однако переговоры с кандидатами продолжаются. «Оренбург» намерен исправить турнирное положение.
Статистика для ставок
- «Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне
- «Оренбург» выиграл только 1 матч в этом сезоне
- В последнем очном матче «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.00, а победа «Оренбурга» — в 11.50.
ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Зенит» играет дома и намного сильнее своего соперника, поэтому должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Зенита» с форой-2 за 2.40.
Прогноз: также спрогнозируем результативный матч с большим количеством голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.