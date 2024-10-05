5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы привычно бьются за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Сити» в 6 матчах настрелял 14 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда уже 6 голов.

Последние матчи: в минувшем туре АПЛ команда добыла один балл. Встреча с «Ньюкаслом» завершилась мировой (1:1).

А вот после того «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов разгромил братиславский «Слован» (4:0). Да и поединок с «Уотфордом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Натан Аке, Кевин Де Брюйне, Родри — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: подопечные Гвардиолы потеряли очки в 2 последних матчах АПЛ. Команда уже уступила лидерство в чемпионате.

Поединки против «дачников» для команды традиционно складываются успешно. Уже 12 лет подряд «Манчестер Сити» неизменно обыгрывает лондонцев.

Очевидно, что команда Гваодиолы постарается наконец-то победить. Даже кадровые проблемы не должны помешать этому.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Коттеджеры» вполне способны претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

Причем «Фулхэм» в 6 стартовых турах АПЛ набрал 11 очков. При этом «дачники» пребывают на 6 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Фулхэм» минимально одолел «Ноттингем Форест».

До того «дачники» сумели одолеть «Ньюкасл» (3:1). А вот из Кубка английской лиги лондонцы вылетели, уступив «Престону» в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дачники» нынче несутся! Лондонцы наверняка постараются продлить свой победный сериал до 3 матчей.

При этом «Фулхэм» в 2 последних матчах пропустил всего один мяч. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.

Для лондонцев не сыщешь оппонента, неудобнее «Манчестер Сити». Да и в нынешней диспозиции дать бой чемпиону будет крайне тяжело.

Очевидно, что номинальные гости планируют действовать осторожно. Главной их задачей будет сдерживание Эрлинга Холанна.

Статистика для ставок

«Фулхэм» в среднем пропускает реже гола за матч

«Манчестер Сити» в среднем забивает 2 гола за матч

«Фулхэм» уже 12 лет кряду проигрывает «Манчестер Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: Команда Гвардиолы намерена вернуться на победный путь в чемпионате.

«Манчестер Сити» нынче выглядит весьма прилично, и даже без нескольких ведущих исполнителей наверняка не оставит шансов лондонцам.

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10