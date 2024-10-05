Манчестер Сити
Фулхэм
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы привычно бьются за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Манчестер Сити» в 6 матчах настрелял 14 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда уже 6 голов.
Манчестер Сити — Фулхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре АПЛ команда добыла один балл. Встреча с «Ньюкаслом» завершилась мировой (1:1).
А вот после того «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов разгромил братиславский «Слован» (4:0). Да и поединок с «Уотфордом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Натан Аке, Кевин Де Брюйне, Родри — травмированы.
Состояние команды: подопечные Гвардиолы потеряли очки в 2 последних матчах АПЛ. Команда уже уступила лидерство в чемпионате.
Поединки против «дачников» для команды традиционно складываются успешно. Уже 12 лет подряд «Манчестер Сити» неизменно обыгрывает лондонцев.
Очевидно, что команда Гваодиолы постарается наконец-то победить. Даже кадровые проблемы не должны помешать этому.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Коттеджеры» вполне способны претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.
Причем «Фулхэм» в 6 стартовых турах АПЛ набрал 11 очков. При этом «дачники» пребывают на 6 строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Фулхэм» минимально одолел «Ноттингем Форест».
До того «дачники» сумели одолеть «Ньюкасл» (3:1). А вот из Кубка английской лиги лондонцы вылетели, уступив «Престону» в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дачники» нынче несутся! Лондонцы наверняка постараются продлить свой победный сериал до 3 матчей.
При этом «Фулхэм» в 2 последних матчах пропустил всего один мяч. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.
Для лондонцев не сыщешь оппонента, неудобнее «Манчестер Сити». Да и в нынешней диспозиции дать бой чемпиону будет крайне тяжело.
Очевидно, что номинальные гости планируют действовать осторожно. Главной их задачей будет сдерживание Эрлинга Холанна.
Статистика для ставок
- «Фулхэм» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Манчестер Сити» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Фулхэм» уже 12 лет кряду проигрывает «Манчестер Сити»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Команда Гвардиолы намерена вернуться на победный путь в чемпионате.
«Манчестер Сити» нынче выглядит весьма прилично, и даже без нескольких ведущих исполнителей наверняка не оставит шансов лондонцам.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10