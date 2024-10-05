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    «Манчестер Сити» привычно разгромит «дачников»

    Манчестер Сити — Фулхэм: прогноз и ставка (коэффициент 2.80) на футбол. 05/10/2024 в 17:00

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
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    Эрлинг Холанн
    5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Октября 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы привычно бьются за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Манчестер Сити» в 6 матчах настрелял 14 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда уже 6 голов.

    Манчестер Сити — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре АПЛ команда добыла один балл. Встреча с «Ньюкаслом» завершилась мировой (1:1).

    А вот после того «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов разгромил братиславский «Слован» (4:0). Да и поединок с «Уотфордом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Натан Аке, Кевин Де Брюйне, Родри — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: подопечные Гвардиолы потеряли очки в 2 последних матчах АПЛ. Команда уже уступила лидерство в чемпионате.

    Поединки против «дачников» для команды традиционно складываются успешно. Уже 12 лет подряд «Манчестер Сити» неизменно обыгрывает лондонцев.

    Очевидно, что команда Гваодиолы постарается наконец-то победить. Даже кадровые проблемы не должны помешать этому.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Коттеджеры» вполне способны претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

    Причем «Фулхэм» в 6 стартовых турах АПЛ набрал 11 очков. При этом «дачники» пребывают на 6 строчке турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Фулхэм» минимально одолел «Ноттингем Форест».

    До того «дачники» сумели одолеть «Ньюкасл» (3:1). А вот из Кубка английской лиги лондонцы вылетели, уступив «Престону» в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дачники» нынче несутся! Лондонцы наверняка постараются продлить свой победный сериал до 3 матчей.

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    При этом «Фулхэм» в 2 последних матчах пропустил всего один мяч. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.

    Для лондонцев не сыщешь оппонента, неудобнее «Манчестер Сити». Да и в нынешней диспозиции дать бой чемпиону будет крайне тяжело.

    Очевидно, что номинальные гости планируют действовать осторожно. Главной их задачей будет сдерживание Эрлинга Холанна.

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Манчестер Сити» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Фулхэм» уже 12 лет кряду проигрывает «Манчестер Сити»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

    Прогноз: Команда Гвардиолы намерена вернуться на победный путь в чемпионате.

    «Манчестер Сити» нынче выглядит весьма прилично, и даже без нескольких ведущих исполнителей наверняка не оставит шансов лондонцам.

    Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» привычно разгромит «дачников»
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