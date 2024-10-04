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    «Наполи» возьмет три очка в родных стенах, «Валенсия» не проиграет «Леганесу»

    Экспресс дня 4 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Антонио Конте
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии, Франции и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Наполи» — «Комо»

    Футбол. Чемпионат Италии

    После шести туров «Наполи» лидирует в таблице Серии А. У команды 13 очков по итогам шести встреч. Неаполитанцы одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    «Наполи» не уступает с 18 августа. На данный момент беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Комо» располагается в середине таблицы. Клуб идет на 10-й позиции. В активе «Комо» 8 баллов по итогам шести поединков.

    В сентябре «Комо» из четырех матчей проиграл один. Также команда одержала две победы. Удалось обыграть «Аталанту» и «Верону» с одинаковым счетом 3:2.

    Ставка: Победа «Наполи» за 1.47.

    «Марсель» — «Анже»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марсель» в чемпионате Франции находится в топ-3. Команда набрала 13 очков в шести играх. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет три балла.

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    • Из последних шести матчей «Марсель» выиграл пять. Поражение было только одно. 29 сентября клуб уступил «Страсбургу» со счетом 0:1.

    «Анже» провалил старт сезона. Команда находится на последнем, 18-м месте. В активе клуба два набранных очка.

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    Букмекеры не сомневаются в победе провансалького коллектива. У «Марселя» не должно возникнуть проблем c «Анже». Хозяева уверенно завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Марселя» с форой (-1.5) за 1.70.

    «Леганес» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Леганес» располагается на 16-м месте в таблице. У клуба 7 набранных очков по итогам восьми встреч. «Леганес» одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

    У «Леганеса» шестиматчевая безвыигрышная серия. Клубу никак не удается победить. Последний раз «Леганес» завоевывал три очка 25 августа в домашнем поединке с «Лас-Пальмасом».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Валенсия» немного улучшила ситуацию в таблице после крайне неудачного старта. Сейчас «летучие мыши» идут на 18-м месте. Набрано 5 очков в восьми встречах.

    В чемпионате Испании-2024/25 у «Валенсии» пока только одна победа. 21 сентября удалось взять верх над «Жироной» со счетом 2:1.

    На выезде «Валенсия» играет просто ужасно. Команда проиграла четыре гостевых матча кряду. Смогут ли «летучие мыши» наконец-то добиться положительного результата на чужом поле?

    Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.57.

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    Экспресс дня 4 октября: прогноз, ставка (3.57), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Экспресс. «Наполи» возьмет три очка в родных стенах, «Валенсия» не проиграет «Леганесу»
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