В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии, Франции и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Наполи» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии

После шести туров «Наполи» лидирует в таблице Серии А. У команды 13 очков по итогам шести встреч. Неаполитанцы одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

«Наполи» не уступает с 18 августа. На данный момент беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей.

Прогнозы и ставки на Серию А

«Комо» располагается в середине таблицы. Клуб идет на 10-й позиции. В активе «Комо» 8 баллов по итогам шести поединков.

В сентябре «Комо» из четырех матчей проиграл один. Также команда одержала две победы. Удалось обыграть «Аталанту» и «Верону» с одинаковым счетом 3:2.

Ставка: Победа «Наполи» за 1.47.

«Марсель» — «Анже»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» в чемпионате Франции находится в топ-3. Команда набрала 13 очков в шести играх. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет три балла.

Из последних шести матчей «Марсель» выиграл пять. Поражение было только одно. 29 сентября клуб уступил «Страсбургу» со счетом 0:1.

«Анже» провалил старт сезона. Команда находится на последнем, 18-м месте. В активе клуба два набранных очка.

Букмекеры не сомневаются в победе провансалького коллектива. У «Марселя» не должно возникнуть проблем c «Анже». Хозяева уверенно завоюют три очка.

Ставка: Победа «Марселя» с форой (-1.5) за 1.70.

«Леганес» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Леганес» располагается на 16-м месте в таблице. У клуба 7 набранных очков по итогам восьми встреч. «Леганес» одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

У «Леганеса» шестиматчевая безвыигрышная серия. Клубу никак не удается победить. Последний раз «Леганес» завоевывал три очка 25 августа в домашнем поединке с «Лас-Пальмасом».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия» немного улучшила ситуацию в таблице после крайне неудачного старта. Сейчас «летучие мыши» идут на 18-м месте. Набрано 5 очков в восьми встречах.

В чемпионате Испании-2024/25 у «Валенсии» пока только одна победа. 21 сентября удалось взять верх над «Жироной» со счетом 2:1.

На выезде «Валенсия» играет просто ужасно. Команда проиграла четыре гостевых матча кряду. Смогут ли «летучие мыши» наконец-то добиться положительного результата на чужом поле?

Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.43.

Общий коэффициент — 3.57.