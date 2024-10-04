Баффало
Нью-Джерси
«Баффало»
Турнирное положение: Все заждались НХЛ, и поклонники «Баффало» среди них в первых рядах. У команды много изменений, нацеленных сделать клуб реальным претендентом на плей-офф.
Последние матчи: Эта игра будет первой не только для «Баффало», но и вообще во всем календаре регулярного сезона НХЛ. В межсезонье у «клинков» случилось всего лишь одно поражение.
Баффало — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: С травмированными игроками у «Баффало» никаких проблем нет, и в первом матче сезона сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что матче-открытия, да ещё и на европейском льду коллектив Линди Раффа точно не даст заскучать пришедшим на арену болельщикам.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: В прошлом году «Нью-Джерси» явно не выполнил поставленных перед ним задач, но и травмы сыграли определяющую роль в неуспехах клуба из одноименного штата.
Последние матчи: Межсезонку «Нью-Джерси» провел более, чем уверенно, поэтому ничто не предвещает слабой игры в первой игре нового сезона.
Травмированные игроки: Весь прошлый сезон у «Нью-Джерси» были неимоверные проблемы с травмированными, и в новый сезон коллектив из Ньюарка также входит не в полном здравии. Продолжают лечиться два защитника — Люк Хьюз и Бретт Песс.
Общий тонус клуба: Примечательно, что в этом матче нынешний наставник «Баффало» сыграет против клуба, который он тренировал в прошлом сезоне.
Статистика для ставок
- «Баффало» за семь сыгранных матчей в предсезонке проиграл лишь раз
- В пяти последних очных противостояниях этих клубов забрасывалось минимум семь шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.99, на ничью — 4.78, на гостей — 2.12.
Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит куда солиднее, как по именам, так и по структуре игры
- 2.03ЦСКА — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Ак Барс — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.10Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Зрителей в Чехии будет ждать очередной результативный матч между этими клубами.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.66.