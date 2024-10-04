В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на стадионе «O2» в Праге 04 октября. Начало встречи — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: Все заждались НХЛ, и поклонники «Баффало» среди них в первых рядах. У команды много изменений, нацеленных сделать клуб реальным претендентом на плей-офф.

Последние матчи: Эта игра будет первой не только для «Баффало», но и вообще во всем календаре регулярного сезона НХЛ. В межсезонье у «клинков» случилось всего лишь одно поражение.

Травмированные игроки: С травмированными игроками у «Баффало» никаких проблем нет, и в первом матче сезона сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что матче-открытия, да ещё и на европейском льду коллектив Линди Раффа точно не даст заскучать пришедшим на арену болельщикам.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В прошлом году «Нью-Джерси» явно не выполнил поставленных перед ним задач, но и травмы сыграли определяющую роль в неуспехах клуба из одноименного штата.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Межсезонку «Нью-Джерси» провел более, чем уверенно, поэтому ничто не предвещает слабой игры в первой игре нового сезона.

Травмированные игроки: Весь прошлый сезон у «Нью-Джерси» были неимоверные проблемы с травмированными, и в новый сезон коллектив из Ньюарка также входит не в полном здравии. Продолжают лечиться два защитника — Люк Хьюз и Бретт Песс.

Общий тонус клуба: Примечательно, что в этом матче нынешний наставник «Баффало» сыграет против клуба, который он тренировал в прошлом сезоне.

Статистика для ставок

«Баффало» за семь сыгранных матчей в предсезонке проиграл лишь раз

В пяти последних очных противостояниях этих клубов забрасывалось минимум семь шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.99, на ничью — 4.78, на гостей — 2.12.

Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит куда солиднее, как по именам, так и по структуре игры

Альтернативный прогноз: Зрителей в Чехии будет ждать очередной результативный матч между этими клубами.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.66.