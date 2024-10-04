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    «Нью-Джерси» сможет открыть сезон победой?

    «Баффало» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.12), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на стадионе «O2» в Праге 04 октября. Начало встречи — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Октября 2024 года

    Баффало

  • НХЛ
    •  Баффало 20:00 Нью-Джерси

    Нью-Джерси

  • НХЛ
    •

    «Баффало»

    Турнирное положение: Все заждались НХЛ, и поклонники «Баффало» среди них в первых рядах. У команды много изменений, нацеленных сделать клуб реальным претендентом на плей-офф.

    Последние матчи: Эта игра будет первой не только для «Баффало», но и вообще во всем календаре регулярного сезона НХЛ. В межсезонье у «клинков» случилось всего лишь одно поражение.

    Баффало — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: С травмированными игроками у «Баффало» никаких проблем нет, и в первом матче сезона сыграют все сильнейшие.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что матче-открытия, да ещё и на европейском льду коллектив Линди Раффа точно не даст заскучать пришедшим на арену болельщикам.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: В прошлом году «Нью-Джерси» явно не выполнил поставленных перед ним задач, но и травмы сыграли определяющую роль в неуспехах клуба из одноименного штата.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Межсезонку «Нью-Джерси» провел более, чем уверенно, поэтому ничто не предвещает слабой игры в первой игре нового сезона.

    Травмированные игроки: Весь прошлый сезон у «Нью-Джерси» были неимоверные проблемы с травмированными, и в новый сезон коллектив из Ньюарка также входит не в полном здравии. Продолжают лечиться два защитника — Люк Хьюз и Бретт Песс.

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    Общий тонус клуба: Примечательно, что в этом матче нынешний наставник «Баффало» сыграет против клуба, который он тренировал в прошлом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Баффало» за семь сыгранных матчей в предсезонке проиграл лишь раз

    • В пяти последних очных противостояниях этих клубов забрасывалось минимум семь шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.99, на ничью — 4.78, на гостей — 2.12.

    Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит куда солиднее, как по именам, так и по структуре игры

    Альтернативный прогноз: Зрителей в Чехии будет ждать очередной результативный матч между этими клубами.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.66.

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    «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» сможет открыть сезон победой?
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