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    Роналду отреагировал на слухи о его желании как можно скорее покинуть «МЮ»

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    Криштиану Роналду жестко ответил на сообщение о том, что он намерен сделать все, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Соответствующая новость появилась в одном из фанатских аккаунтов о Роналду в инстаграме.

    «Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать. Знаете, если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей.

    Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость 😂👍», — написал Роналду под постом, в котором шла речь о том, что он хочет уйти из «МЮ».

    Сообщалось, что Роналду по-прежнему хочет перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

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    • Также ранее появилась информация о том, что Роналду готов расторгнуть контракт с «МЮ», который в новом сезоне будет выступать в Лиге Европы.

    Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 гола.

    Одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Роналду называли «Атлетико». Но 26 июля президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что переход Криштиану в мадридский клуб практически невозможен.

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