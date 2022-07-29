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    Гвардиола назвал финал Лиги чемпионов невероятным успехом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об участии в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Напомним, что в позапрошлом сезоне «горожане» уступили в решающей игре «Челси» (0:1).

    «Несмотря на то, что мы проиграли в финале, у меня остались невероятно хорошие воспоминания об этом турнире, то, что мы сделали, выходит за рамки исключительного.

    Быть вторыми в Лиге чемпионов — это невероятный успех, с моей точки зрения. Участие в финале было честью для "Манчестер Сити". В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы вернуться туда. В этом сезоне мы попробуем сделать это еще раз», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

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