Гвардиола назвал финал Лиги чемпионов невероятным успехом

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мнением об участии в Лиге чемпионов.

Напомним, что в позапрошлом сезоне «горожане» уступили в решающей игре «Челси» (0:1).

«Несмотря на то, что мы проиграли в финале, у меня остались невероятно хорошие воспоминания об этом турнире, то, что мы сделали, выходит за рамки исключительного.

Быть вторыми в Лиге чемпионов — это невероятный успех, с моей точки зрения. Участие в финале было честью для "Манчестер Сити". В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы вернуться туда. В этом сезоне мы попробуем сделать это еще раз», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.