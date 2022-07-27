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    Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес стал игроком «Манчестер Юнайтед»

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    Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английской команды.

    Лисандро Мартинес
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    Лисандро Мартинес

    Контракт 24-летнего футболиста с «манкунианцами» рассчитан до июня 2027 года.

    «Мне посчастливилось быть частью успешных команд, и, я надеюсь, эта тенденция продолжится в "Манчестер Юнайтед". Предстоит много работы, чтобы достичь успеха, но я твёрдо верю, что под руководством тен Хага и тренерского штаба команды мы сможем многое», — отметил Мартинес.

    Мартинес стал игроком амстердамского клуба летом 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.

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