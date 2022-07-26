Аршавин: Хочу, чтобы «Шахтер» выиграл дело в CAS по легионерам, это создаст прецедент

В «Шахтере» недовольны тем, что из-за новых правил клуб лишился возможности заработать на продаже иностранных игроков. «Горняки» подали жалобу в CAS с требованием возместить 50 миллионов евро упущенной выгоды, а также отменить решение ФИФА.
«То, как действует ФИФА, приведет к хаосу в футболе. Хочу, чтобы "Шахтер" выиграл дело, они недовольны.
Если ФИФА признает неправоту и закрепит права "Шахтера", это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».