Аршавин: Хочу, чтобы «Шахтер» выиграл дело в CAS по легионерам, это создаст прецедент

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин надеется, что донецкий «Шахтер» выиграет спор с ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о приостановке контрактов легионерами.

В «Шахтере» недовольны тем, что из-за новых правил клуб лишился возможности заработать на продаже иностранных игроков. «Горняки» подали жалобу в CAS с требованием возместить 50 миллионов евро упущенной выгоды, а также отменить решение ФИФА.

«То, как действует ФИФА, приведет к хаосу в футболе. Хочу, чтобы "Шахтер" выиграл дело, они недовольны.

Если ФИФА признает неправоту и закрепит права "Шахтера", это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».