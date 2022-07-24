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    Тикнизян поддержал Бека Бека после матча с «Ростовом»

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    Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян выразил поддержку партнеру по команде Алексису Бека Бека, удаленному в матче с «Ростовом».

    Алексис Бека Бека
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    Алексис Бека Бека

    «Локомотив» во втором туре РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2. Бека Бека был удален после второй желтой карточки за неспортивное поведение.

    «К сожалению, когда я появился на поле, практически сразу мы остались в меньшинстве. Хочу поддержать Бека Бека.

    Он поддался на провокацию, это были эмоции, потому что он хочет побеждать, как и все мы. Такое бывает.

    Нами движет атмосфера на стадионе, дух нашей молодой команды, мы все хотим побежать», — сказал Тикнизян, которого цитирует «Матч ТВ».

    «Локомотив» в третьем туре 30 июля в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» 31 июля примет на своем поле «Химки».

    Москвичи с 2 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с теми же 2 очками — на 11-м месте.

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