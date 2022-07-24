Тикнизян поддержал Бека Бека после матча с «Ростовом»

Защитник московскоговыразил поддержку партнеру по команде, удаленному в матче с

«Локомотив» во втором туре РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2. Бека Бека был удален после второй желтой карточки за неспортивное поведение.

«К сожалению, когда я появился на поле, практически сразу мы остались в меньшинстве. Хочу поддержать Бека Бека.

Он поддался на провокацию, это были эмоции, потому что он хочет побеждать, как и все мы. Такое бывает.

Нами движет атмосфера на стадионе, дух нашей молодой команды, мы все хотим побежать», — сказал Тикнизян, которого цитирует «Матч ТВ».

«Локомотив» в третьем туре 30 июля в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» 31 июля примет на своем поле «Химки».

Москвичи с 2 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с теми же 2 очками — на 11-м месте.