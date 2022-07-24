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    «Нефтехимик» в меньшинстве сыграл вничью с «Кубанью»

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    Нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле сыграл вничью с краснодарской «Кубанью» (0:0) в матче 2-го тура Первой лиги.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве — защитник Алексей Бердников получил две желтые карточки с промежутком в 14 минут.

    Первая лигна. 2-й тур
    Нефтехимик — Кубань 0:0
    Нефтехимик: Обухов, Бердников, Ruslan Bezrukov, Дворецков (Лайкин, 79), Калугин, Хубаев (Денисов, 46), Москвичев, Ширяев, Школик (Терехов, 70), Ситдиков, Уридия (Roman Yanushkovskiy, 83)Кубань: Нестеренко, Абдоков (Солоп, 89), Байрыев, Голосов, Горовых (Безденежных, 28), Гурфов, Хомуха, Лаук, Махатадзе (Родин, 68), Мосейчук (Чуканов, 69), СидоровПредупреждения: Бердников, 62’. Терехов, 90’ — Байрыев, 7’Удаления: Бердников, 76’ (вторая ж.к)

    В турнирной таблице первенства нижнекамский клуб идет на 15-й позиции, набрав 1 очко. «Кубань» занимает 5-е место с 4 очками.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре «Нефтехимик» в гостях сразится с «Волгой» 31 июля, а «Кубань» в этот же день на своем поле примет «КАМАЗ».

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