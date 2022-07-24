СМИ: «Барселона» и «Севилья» согласовали трансфер Кунде

Защитникпродолжит карьеру в, сообщает Diario Sport

По информации издания, клубы согласовали трансфер за 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Каталонский клуб достиг предварительной договоренности с 23-летним игроком о контракте сроком на 4 года.

На футболиста также претендовал «Челси». Лондонцы были готовы отдать 65 млн евро за Кунде несколькими платежами и с большим количеством бонусов.

А «Барса» предложит «Севилье» более низкую сумму, однако будет готова выплатить ее одним траншем.

Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил девять голов и отдал три результативных передачи.

В составе сборной Франции защитник отыграл 11 встреч.