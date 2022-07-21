Милан Гайич: Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио Фернандеса в ЦСКА

26-летний сербский защитник ЦСКАответил на вопрос, готов ли он заменить покинувшего клуб бразильца

«Марио играл здесь почти десять лет и выступал за сборную России. Он почти что русский, хоть и родился в Бразилии, ха. Слышал, что Марио стал легендой ЦСКА, но ему пришлось уйти: вы же понимаете, это жизнь — иногда приходится принимать непростые решения.

Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьёзными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата».