«Краснодар» подписал полузащитника молодежной сборной Сербии

объявил о переходе полузащитника «ТСЦ Бачки Тополы»

«20 июля 2022 года Михайло Баньяц успешно прошел медобследование в "Краснодаре".

Сразу после этого сербский полузащитник подписал с "быками" контракт до конца июня 2026 года.

Ранее "Краснодар" оформил трансфер Михайло Баньяца из "ТСЦ Бачки Тополы". Теперь все формальности урегулированы, и 23-летний полузащитник вошел в состав черно-зеленых», — говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что защитник «Краснодара» Кайо пропустит как минимум месяц.