В турнирной таблице турнира Нефтехимик занимает 13 место с 0 очками, КамАЗ — 10 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «КамАЗ» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «КамАЗ». Коэффициент ставки — 2.15.
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