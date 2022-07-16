начнут матч в 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 16.07.2022.

В турнирной таблице турнира Нефтехимик занимает 13 место с 0 очками, КамАЗ — 10 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «КамАЗ» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «КамАЗ». Коэффициент ставки — 2.15.

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