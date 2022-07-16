16 июля «Нефтехимик» встретится с «Камазом» в рамках 1 тура ФНЛ. Игра стартует в 18:00 по мск. «Нефтехимик» — «Камаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Хозяева провели три контрольных поединка. Последний матч был сыгран 1 июля, так что времени на восстановление у команды было достаточно.

«Нефтехимик» проиграл «Торпедо» 1:2 на старте подготовки. Спустя несколько дней он разошелся результативной ничьей с «Шинником» (2:2).

1 июля представители Нижнекамска с крупным счетом 5:1 разгромили на своем поле «Чертаново».

Прогнозы на ФНЛ

В прошлом сезоне «Нефтехимик» в последнем туре ФНЛ обыграл «Олимп-Долгопрудный» 4:2. В таблице коллектив остановился на 7 позиции с 58 очками.

«Камаз»

«Автозаводцы» завершили сезон на неудачной ноте, потерпев три поражения подряд. В завершение турнира клуб уступил «Спартаку-2» (0:3) и «Алании» (2:3).

В июле коллектив провел два предсезонных товарищеских поединка, в которых он не смог прервать серию неудач. «Камаз» проиграл «Волге» 1:2 и «Рубину» 0:5.

«Камаз» закончил на 17 месте и с трудом смог сохранить прописку в ФНЛ. Без побед в турнире команда уже 14 матчей.

За весь прошлый сезон гости выиграли только 2 выездных матча из 19.

Прогноз и ставка

За 1.79 букмекеры дают победу «Нефтехимика» и за 4.20 они выставили победу «Камаза».

«Нефтехимик» более удачно завершил прошлый сезон и провел более удачную предсезонную подготовку, если смотреть на результаты. Тогда как «Камаз» проиграл уже 5 игр подряд.

В прошлом сезоне между командами было зафиксировано две ничьи, а также одну победу «Нефтехимика». При этом тотал во всех случаях был меньше 2.5. Рекомендуемая ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.15.