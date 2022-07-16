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    У «Нефтехимика» больше шансов на победу?

    «Нефтехимик» — «Камаз». Прогноз (к. 2.15), ставки на футбол, ФНЛ, 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Камаз»
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    Кирилл Новиков
    16 июля «Нефтехимик» встретится с «Камазом» в рамках 1 тура ФНЛ. Игра стартует в 18:00 по мск. «Нефтехимик» — «Камаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Июля 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Нефтехимик»

    Хозяева провели три контрольных поединка. Последний матч был сыгран 1 июля, так что времени на восстановление у команды было достаточно.

    «Нефтехимик» проиграл «Торпедо» 1:2 на старте подготовки. Спустя несколько дней он разошелся результативной ничьей с «Шинником» (2:2).

    1 июля представители Нижнекамска с крупным счетом 5:1 разгромили на своем поле «Чертаново».

    Прогнозы на ФНЛ

    В прошлом сезоне «Нефтехимик» в последнем туре ФНЛ обыграл «Олимп-Долгопрудный» 4:2. В таблице коллектив остановился на 7 позиции с 58 очками.

    «Камаз»

    «Автозаводцы» завершили сезон на неудачной ноте, потерпев три поражения подряд. В завершение турнира клуб уступил «Спартаку-2» (0:3) и «Алании» (2:3).

    В июле коллектив провел два предсезонных товарищеских поединка, в которых он не смог прервать серию неудач. «Камаз» проиграл «Волге» 1:2 и «Рубину» 0:5.

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  • 11/07/2022

    • «Камаз» закончил на 17 месте и с трудом смог сохранить прописку в ФНЛ. Без побед в турнире команда уже 14 матчей.

    За весь прошлый сезон гости выиграли только 2 выездных матча из 19.

    Прогноз и ставка

    За 1.79 букмекеры дают победу «Нефтехимика» и за 4.20 они выставили победу «Камаза».

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    «Нефтехимик» более удачно завершил прошлый сезон и провел более удачную предсезонную подготовку, если смотреть на результаты. Тогда как «Камаз» проиграл уже 5 игр подряд.

    В прошлом сезоне между командами было зафиксировано две ничьи, а также одну победу «Нефтехимика». При этом тотал во всех случаях был меньше 2.5. Рекомендуемая ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.15.

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    «Нефтехимик» — «Камаз»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. У «Нефтехимика» больше шансов на победу?
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