Спаллетти о Кварацхелии: Он тот, кто сполна заменит нам Инсинье

Главный тренерпрокомментировал игру полузащитника

В своем первом товарищеском матче за неаполитанцев грузинский хавбек оформил дубль в ворота «Анауне». Подопечные Лучано Спаллетти в итоге одержали победу — 10:0..

«Квара — это игрок, который всегда находит свободного. Он умеет смещаться, как влево, так и вправо. Знает, как завершать действие.

Он превосходный игрок и именно тот, кто сполна заменит Инсинье. С его приходом клуб закрыл фланг в нападении», — цитирует Спаллетти пресс-служба неаполитанцев.

Хавбек перешел в клуб из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Ранее клуб покинул нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье. 31-летний форвард перешел в «Торонто» в качестве свободного агента.