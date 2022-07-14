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    19-летний защитник «Челси» Леви Колуилл интересен «Саутгемптону»

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    «Саутгемптон» интересуется защитником «Челси» Леви Колуиллом, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

    Леви Колуилл
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    Леви Колуилл

    По данным источника, «святые» хотят начать переговоры по трансферу как можно скорее.

    При этом будущее 19-летнего англичанина в «Челси» зависит от того, подпишет ли лондонский клуб Натана Аке («Манчестер Сити») или Преснеля Кимбембе («ПСЖ»). «Синие» не готовы отпускать футболиста прямо сейчас, потому что в команде дефицит центральных защитников.

    Колуилл — воспитанник «Челси». В прошлом сезоне игрок выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды, на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 32 матчах за команду.

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