19-летний защитник «Челси» Леви Колуилл интересен «Саутгемптону»

«Саутгемптон» интересуется защитником «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере»

По данным источника, «святые» хотят начать переговоры по трансферу как можно скорее.

При этом будущее 19-летнего англичанина в «Челси» зависит от того, подпишет ли лондонский клуб Натана Аке («Манчестер Сити») или Преснеля Кимбембе («ПСЖ»). «Синие» не готовы отпускать футболиста прямо сейчас, потому что в команде дефицит центральных защитников.

Колуилл — воспитанник «Челси». В прошлом сезоне игрок выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды, на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 32 матчах за команду.