Бывший игрок «МЮ» Хуан Мата интересен «Лидсу»

«Лидс» интересуется бывшим испанским полузащитником «Манчестер Юнайтед», сообщает AS

По информации источника, спортивный директор «павлинов» Виктор Орта уже контактировал с отцом 34-летнего испанца по поводу возможной сделки и надеется достичь соглашения в ближайшие дни.

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, по окончании сезона-2021/22 футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта с клубом.

В прошлом сезоне Мата принял участие в 12 матчах «МЮ» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

В настоящее время Мата является свободным агентом, а за свою карьеру в «манкунианском» клубе испанец забил 51 гол и сделал 47 ассистов в 285 матчах.