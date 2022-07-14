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    Бывший игрок «МЮ» Хуан Мата интересен «Лидсу»

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    «Лидс» интересуется бывшим испанским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой, сообщает AS.

    Хуан Мата
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    Хуан Мата

    По информации источника, спортивный директор «павлинов» Виктор Орта уже контактировал с отцом 34-летнего испанца по поводу возможной сделки и надеется достичь соглашения в ближайшие дни.

    Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, по окончании сезона-2021/22 футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта с клубом.

    В прошлом сезоне Мата принял участие в 12 матчах «МЮ» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

    В настоящее время Мата является свободным агентом, а за свою карьеру в «манкунианском» клубе испанец забил 51 гол и сделал 47 ассистов в 285 матчах.

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