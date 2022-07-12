В 22:00 12.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Лудогорец» — «Сутьеска Никшич» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сутьеска Никшич» — «Лудогорец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лудогорец»).

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