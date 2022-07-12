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    «Лудогорец» повторит исход первого матча

    «Сутьеска» — «Лудогорец». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Лига Чемпионов, квалификация, 12 июля 2022 года

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    Антон Недялков
    «Сутьеска» сыграет против «Лудогорца» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 июля, начало — 22:00 (мск). «Сутьеска» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Сутьеска Никшич
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Сутьеска Никшич 22:00 Лудогорец Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Сутьеска»

    «Синие» стали чемпионами Черногории в прошлом сезоне, заняв первое место команда смогла набрать 75 очков после 36 сыгранных матчей. Этот коллектив забил 64 гола в ворота своих соперников, а пропустил — 29.

    После завершения родного чемпионата «Сутьеска» в июне месяце провела три товарищеских матча, которые показали, что команда находится не в самой оптимальной форме. Лишь в одном поединке «синие» смогли одержать победу над «Радником» со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Сутьеска Никшич — Лудогорец

  • 1
  • 7.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    А в двух остальных встречах команда проиграла таким соперникам как «Младость ГАТ» и «Спартак Субботица» с одинаковым счетом 1:0.

    А в первом матче 1/8 квалификации Лиги Чемпионов «Сутьеска» уступил нынешнему сопернику со счетом 2:0, пропустив два гола во втором тайме на 74-й и 91-й минутах.

    «Лудогорец»

    «Зеленые» в прошлом сезоне стали чемпионами Болгарии набрав 79 очков после 31 сыгранного матча. Команда забивала 77 раз, а пропускала — 25.

    После этого «Лудогорец» месяц отдыхал и уже в середине июня начал проводить товарищеские матчи, которых по итогу было 5. В одном поединке «зеленые» проиграли «Фенецварошу» (3:0), в одном не смогли определить сильнейшего с «Гройтер Фюртом» (1:1).

    А в остальных трех матчах «Лудогорец» смог добыть уверенные победы над «Нюрнбергом» (3:0), «БВ Линцом» (1:0) и «Струмском Славой» (5:1).

    Так же «зеленые» уже провели один поединок нового сезона чемпионата Болгарии, в котором уверенно обыграли «Септември Софию» со счетом 0:3.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сутьески» в этом матче можно поставить за 6.80, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Лудогорца» — за 1.42.

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    Прогноз — «Лудогорец» очень сильный коллектив, который имеет огромный опыт выступлений в Лиге Чемпионов и других турнирах. Такой соперник как «Сутьеска» не составит им проблем повторить результат первого матча и уверенно обыграть соперника.

    Ставка — «Лудогорец» победа с форой (-1.5) за 2.23.

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    «Сутьеска» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. «Лудогорец» повторит исход первого матча
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