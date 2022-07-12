«Сутьеска» сыграет против «Лудогорца» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 июля, начало — 22:00 (мск). «Сутьеска» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сутьеска»

«Синие» стали чемпионами Черногории в прошлом сезоне, заняв первое место команда смогла набрать 75 очков после 36 сыгранных матчей. Этот коллектив забил 64 гола в ворота своих соперников, а пропустил — 29.

После завершения родного чемпионата «Сутьеска» в июне месяце провела три товарищеских матча, которые показали, что команда находится не в самой оптимальной форме. Лишь в одном поединке «синие» смогли одержать победу над «Радником» со счетом 4:1.

Коэффициенты матча Сутьеска Никшич — Лудогорец 1 7.40 X 4.50 2 1.45 Ставка

А в двух остальных встречах команда проиграла таким соперникам как «Младость ГАТ» и «Спартак Субботица» с одинаковым счетом 1:0.

А в первом матче 1/8 квалификации Лиги Чемпионов «Сутьеска» уступил нынешнему сопернику со счетом 2:0, пропустив два гола во втором тайме на 74-й и 91-й минутах.

«Лудогорец»

«Зеленые» в прошлом сезоне стали чемпионами Болгарии набрав 79 очков после 31 сыгранного матча. Команда забивала 77 раз, а пропускала — 25.

После этого «Лудогорец» месяц отдыхал и уже в середине июня начал проводить товарищеские матчи, которых по итогу было 5. В одном поединке «зеленые» проиграли «Фенецварошу» (3:0), в одном не смогли определить сильнейшего с «Гройтер Фюртом» (1:1).

А в остальных трех матчах «Лудогорец» смог добыть уверенные победы над «Нюрнбергом» (3:0), «БВ Линцом» (1:0) и «Струмском Славой» (5:1).

Так же «зеленые» уже провели один поединок нового сезона чемпионата Болгарии, в котором уверенно обыграли «Септември Софию» со счетом 0:3.

Прогноз и ставка

На победу «Сутьески» в этом матче можно поставить за 6.80, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Лудогорца» — за 1.42.

Прогноз — «Лудогорец» очень сильный коллектив, который имеет огромный опыт выступлений в Лиге Чемпионов и других турнирах. Такой соперник как «Сутьеска» не составит им проблем повторить результат первого матча и уверенно обыграть соперника.

Ставка — «Лудогорец» победа с форой (-1.5) за 2.23.