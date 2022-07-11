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    Суарес: Получил много предложений от клубов МЛС. Надо все проанализировать

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    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес рассказал, что получил множество предложений от клубов МЛС.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Поступило много предложений из МЛС. Я должен проанализировать всё. Рынок МЛС очень сложный.

    Некоторые клубы хотят приобрести игрока, но у них нет мест, поэтому сделка может быть отложена на январь. Другие клубы хотят видеть меня у себя сейчас, но я должен оценить их спортивные возможности.

    Я ни перед кем не закрываю дверь, готов выслушать все предложения. Но, если какие-то клубы МЛС не проходят в плей-офф, они завершают сезон в первую неделю октября, а мне это невыгодно.

    В таком случае моя игровая практика завершится за месяц до чемпионата мира, а это плохо для меня», — приводит слова Суареса Goal.com.

    Последние два сезона экс-нападающий «Барселоны» выступал за «Атлетико». Срок его контракта с мадридцами истек летом.

    В минувшем сезоне 35-летний форвард забил 13 голов и отдал 2 передачи в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

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