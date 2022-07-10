Ди Канио: Лукаку проваливается в решающих матчах

Экс-игрок «Милана», «Лацио» и «Ювентуса»поделился мнением о возвращении форвардав «Интер».

«Пусть Ромелу забивает много голов, но он не в каждом матче проявляет рвение. Таковы факты, мы семь лет наблюдали за этим в АПЛ. У меня позиция простая. Он отличный игрок. Кто-то называет его чемпионом. Для меня он отличный футболист, но не элитный нападающий.

Он вернулся в "Интер", которому способен помочь. Он уже выигрывал с ним титул. У него отличная статистика, но Лукаку проваливается в решающих матчах. Это не мнение, а факт. Ему 30 лет, но у него еще есть шанс измениться», — цитирует Ди Канио Sky Sport Italia.

Напомним, что бельгиец был арендован «Интером» у «Челси» до конца сезона.