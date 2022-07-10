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    Ди Канио: Лукаку проваливается в решающих матчах

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    Экс-игрок «Милана», «Лацио» и «Ювентуса» Паоло Ди Канио поделился мнением о возвращении форварда Ромелу Лукаку в «Интер».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Пусть Ромелу забивает много голов, но он не в каждом матче проявляет рвение. Таковы факты, мы семь лет наблюдали за этим в АПЛ. У меня позиция простая. Он отличный игрок. Кто-то называет его чемпионом. Для меня он отличный футболист, но не элитный нападающий.

    Он вернулся в "Интер", которому способен помочь. Он уже выигрывал с ним титул. У него отличная статистика, но Лукаку проваливается в решающих матчах. Это не мнение, а факт. Ему 30 лет, но у него еще есть шанс измениться», — цитирует Ди Канио Sky Sport Italia.

    Напомним, что бельгиец был арендован «Интером» у «Челси» до конца сезона.

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