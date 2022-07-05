Ткаченко о возможной работе Грановской в России: Это невозможно. Она другого уровня жизни, ценностей, кругозора

Руководитель агентства Prosports Managementуверен, что бывший директор «Челси»не заинтересована в работе ни в одном из клубов РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Марина Грановская Фото: marca.com

Грановская покинула «Челси» после смены владельца в лондонском клубе.

«Она топ. Остаться в "Челси" было для нее не вариант. А ей зачем это? Теперь там другие люди, другая стилистика. Это другая страница.

Был бы я рад увидеть ее в российском клубе? Конечно, нет. Это невозможно. Для нее такой шаг был бы глупостью. Поймите, она другого уровня жизни, ценностей, кругозора и профессионального масштаба. Для нее в России нет роли», — приводит слова Ткаченко Sport24.

Грановская работала в «Челси» с 2013 года. C 2003 по 2022 год владельцем «Челси» был российский миллиардер Роман Абрамович.