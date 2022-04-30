Леонид Слуцкий высказался о возможной отставке после разгромного поражения от «Сочи»

Главный тренер «Рубина»после разгромного поражения в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:6) высказался о возможной отставке.

«У нас есть внутренние договоренности с руководством "Рубина". Клуб может разорвать со мной контракт без выплаты какой-либо компенсации», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

50-летний специалист возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. Контракт тренера с казанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» с 29 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (58). Действующий чемпион России — «Зенит».