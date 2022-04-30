начнут матч в 10:00 в очередном туре ФНЛ, 30.04.2022.

Последний матч между собой: «КамАЗ» — «Енисей» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «КамАЗ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

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