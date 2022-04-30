«Енисей» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 10:00 мск. «Енисей» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Красноярцы весной несутся в стыки с нереальной скоростью. И вот уже «Енисей» четвертый, причем отрыв от 5 места составляет 3 очка.

Предыдущий тур для «Енисей» провел ударно. На выезде команда расправилась с «Ротором» (2:3).

Красноярцы поистине неудержимы. Например, у команды действующая серия из четырех матчей подряд.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «КамАЗом» для команды складываются весьма продуктивно. Из пяти последних очных битв «Енисей» выиграл дважды при одной неудаче.

«КамАЗ»

«КамАЗ» неплохо начал сезон, но ряд неудач отбросили команду в зону вылета. Челнинцы отстают от спасительной 16 позиции на 2 очка.

«КамАЗ» лишь в минувшем туре прервал свою трехматчевую пораженческую серию. Да и вообще, весной челнинцы выглядят не лучшим образом.

Минувший тур принес команде один балл. Дома челнинцы отобрали очки у одного из лидеров ФНЛ «Торпедо» (0:0).

Наверняка в этой встрече челнинцы будут действовать вторым номером. Вот только смогут ли они на равных бороться со столь мощным оппонентом?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 1.51, на ничью за 4.24, а на «КамАЗ» — за 6.35.

«Енисей» не имеет права терять очки в свете борьбы за выход в РПЛ.

«КамАЗ» весной выглядит крайне неубедительно .

Красноярцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.