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    «Енисей» быстро перевернет «КамАЗ»

    «Енисей» — «КамАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, ФНЛ, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «КамАЗ»
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    «Енисей»
    «Енисей» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 10:00 мск. «Енисей» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Апреля 2022 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Енисей»

    Красноярцы весной несутся в стыки с нереальной скоростью. И вот уже «Енисей» четвертый, причем отрыв от 5 места составляет 3 очка.

    Предыдущий тур для «Енисей» провел ударно. На выезде команда расправилась с «Ротором» (2:3).

    Красноярцы поистине неудержимы. Например, у команды действующая серия из четырех матчей подряд.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «КамАЗом» для команды складываются весьма продуктивно. Из пяти последних очных битв «Енисей» выиграл дважды при одной неудаче.

    «КамАЗ»

    «КамАЗ» неплохо начал сезон, но ряд неудач отбросили команду в зону вылета. Челнинцы отстают от спасительной 16 позиции на 2 очка.

    «КамАЗ» лишь в минувшем туре прервал свою трехматчевую пораженческую серию. Да и вообще, весной челнинцы выглядят не лучшим образом.

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    • Минувший тур принес команде один балл. Дома челнинцы отобрали очки у одного из лидеров ФНЛ «Торпедо» (0:0).

    Наверняка в этой встрече челнинцы будут действовать вторым номером. Вот только смогут ли они на равных бороться со столь мощным оппонентом?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 1.51, на ничью за 4.24, а на «КамАЗ» — за 6.35.

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    «Енисей» не имеет права терять очки в свете борьбы за выход в РПЛ.

    «КамАЗ» весной выглядит крайне неубедительно.

    Красноярцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    «Енисей» — «КамАЗ»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» быстро перевернет «КамАЗ»
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