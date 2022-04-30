«Енисей»
Красноярцы весной несутся в стыки с нереальной скоростью. И вот уже «Енисей» четвертый, причем отрыв от 5 места составляет 3 очка.
Предыдущий тур для «Енисей» провел ударно. На выезде команда расправилась с «Ротором» (2:3).
Красноярцы поистине неудержимы. Например, у команды действующая серия из четырех матчей подряд.
Матчи с «КамАЗом» для команды складываются весьма продуктивно. Из пяти последних очных битв «Енисей» выиграл дважды при одной неудаче.
«КамАЗ»
«КамАЗ» неплохо начал сезон, но ряд неудач отбросили команду в зону вылета. Челнинцы отстают от спасительной 16 позиции на 2 очка.
«КамАЗ» лишь в минувшем туре прервал свою трехматчевую пораженческую серию. Да и вообще, весной челнинцы выглядят не лучшим образом.
Минувший тур принес команде один балл. Дома челнинцы отобрали очки у одного из лидеров ФНЛ «Торпедо» (0:0).
Наверняка в этой встрече челнинцы будут действовать вторым номером. Вот только смогут ли они на равных бороться со столь мощным оппонентом?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 1.51, на ничью за 4.24, а на «КамАЗ» — за 6.35.
«Енисей» не имеет права терять очки в свете борьбы за выход в РПЛ.
«КамАЗ»
Красноярцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.