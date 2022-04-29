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    Колосков: Карпин — один из лучших тренеров России и не должен просиживать штаны без дела

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступление «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

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    Напомним, специалист вернулся в команду 10 марта после отстранения сборной России от международных соревнований.

    Ранее стало известно, что Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам апрельских матчей.

    «Карпин абсолютно заслуженно стал лучшим тренером РПЛ в апреле. Результаты "Ростова" говорят сами за себя, они великолепные.

    Плюс к этому команда показывает хорошую, слаженную игру в такой тяжелой ситуации. Прогресс налицо.

    Самое главное, что очки стабильно набираются и у команды прослеживается действительно современный стиль игры.

    Они его освоили в полной мере и будут дальше прогрессировать, если появятся исполнители более высокого качества.

    Безусловно, возвращение Карпина в "Ростов" было верным решением. Я сразу сказал, что такой качественный специалист не должен сидеть без дела и просиживать штаны в нынешней ситуации.

    Карпин — один из лучших и опытнейших тренеров России, он должен приносить пользу клубу, если есть такая возможность.

    Когда тренер сборной не загружен и может совмещать, нужно этим воспользоваться. Сейчас совмещение оправдывается в полной мере», — цитирует Колоскова Sport24.ru.

    В уходящем месяце его команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

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