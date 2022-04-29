Колосков: Карпин — один из лучших тренеров России и не должен просиживать штаны без дела

Почетный президент РФСоценил выступлениепод руководством Валерия Карпина.

Напомним, специалист вернулся в команду 10 марта после отстранения сборной России от международных соревнований.

Ранее стало известно, что Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам апрельских матчей.

«Карпин абсолютно заслуженно стал лучшим тренером РПЛ в апреле. Результаты "Ростова" говорят сами за себя, они великолепные.

Плюс к этому команда показывает хорошую, слаженную игру в такой тяжелой ситуации. Прогресс налицо.

Самое главное, что очки стабильно набираются и у команды прослеживается действительно современный стиль игры.

Они его освоили в полной мере и будут дальше прогрессировать, если появятся исполнители более высокого качества.

Безусловно, возвращение Карпина в "Ростов" было верным решением. Я сразу сказал, что такой качественный специалист не должен сидеть без дела и просиживать штаны в нынешней ситуации.

Карпин — один из лучших и опытнейших тренеров России, он должен приносить пользу клубу, если есть такая возможность.

Когда тренер сборной не загружен и может совмещать, нужно этим воспользоваться. Сейчас совмещение оправдывается в полной мере», — цитирует Колоскова Sport24.ru.

В уходящем месяце его команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.