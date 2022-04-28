СМИ: Рангник готов возглавить сборную Австрии

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
63-летний немецкий специалист дал согласие на сотрудничество с Австрийским футбольным союзом.
В пятницу, 29 апреля, глава федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру Рангника президиуму организации, и в тот же день может быть объявлено о назначении тренера.
Как информирует Daily Mail, Рангник может отказаться от роли консультанта «МЮ», если будет утвержден в качестве наставника сборной Австрии.
Помогать «МЮ» он должен был в течение двух лет после ухода с должности тренера.
Напомним, что со следующего сезона «Манчетер Юнайтед» возглавит Эрик тен Хаг, который сейчас работает в Нидерландах.