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    СМИ: Рангник готов возглавить сборную Австрии

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник близок к назначению на пост главного тренера сборной Австрии, сообщает Kurier.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    63-летний немецкий специалист дал согласие на сотрудничество с Австрийским футбольным союзом.

    В пятницу, 29 апреля, глава федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру Рангника президиуму организации, и в тот же день может быть объявлено о назначении тренера.

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    • Как информирует Daily Mail, Рангник может отказаться от роли консультанта «МЮ», если будет утвержден в качестве наставника сборной Австрии.

    Помогать «МЮ» он должен был в течение двух лет после ухода с должности тренера.

    Напомним, что со следующего сезона «Манчетер Юнайтед» возглавит Эрик тен Хаг, который сейчас работает в Нидерландах.

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