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    Эвра поддержал «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Челси»

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поддержал свой клуб перед игрой 37-го тура АПЛ с «Челси».

    Патрис Эвра
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    Патрис Эвра

    «Хочу сказать игрокам — не надо думать, что я единственный сумасшедший чувак, который продолжает в вас верить. Мы можем это сделать! Да, вокруг клуба огромное количество негатива. Да, для вас это будет непросто. Но сейчас вам уже нечего терять, на вас уже ничего не давит. Просто отдайте на поле всё, что можете. Если вы верите в то, что способны на это — вперёд, если не верите — идите и честно скажите: "Я не хочу играть, мой сезон окончен".

    Мы привыкли думать о будущем, но я всегда сосредоточен на настоящем. А настоящее говорит — у нас всё ещё есть шанс. Четыре игры. Просто отдайте всё на поле. Сосредоточьтесь на настоящем», — написал Эвра в своём «твиттере».

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