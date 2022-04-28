В 22:00 28.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/2 финала Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фейеноорд» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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