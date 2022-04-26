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    Бундеслига: Итоги 31-го тура

    Расклады в турнирной таблице чемпионата Германии за 3 тура до финиша

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    Роберт Левандовски
    «Бавария» — чемпион Германии. «Боруссия» — в шаге от серебра. «Байер», «Лейпциг» и «Фрайбург» сражаются за бронзу. А «Гройтер» говорит: «прощай, Бундеслига».

    Изменения в турнирной таблице

    Сезон в Бундеслиге завершается. По итогам 31-го тура в немецком чемпионате произошли всего два изменения. В битве за бронзу снова рокировка. «Байер» вернул третье место после крупной победы над «Гройтером» (4:1).

    Бронзовую позицию уступил «Лейпциг». «Быки» потерпели домашнее поражение от «Униона» (1:2). «Лейпциг» снова на четвёртой строчке. (Напомним, в 30-м туре «Лейпциг» переиграл «Байер» (1:0))

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Изменения в турнирной таблице коснулись 9-го места. На эту строчку поднялся «Айнтрахт». Клуб из Франкфурт-на-Майне сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2). На 10-й позиции теперь расположился «Майнц 05» — после поражения от «Вольфсбурга» (0:5).

    «Айнтрахт» и «Майнц» в этом сезоне уже ничего не решают. Хотя осталось провести еще 3 тура. Команды выше 8-го места не поднимутся. Им еврокубки и зона вылета из Бундеслиги не светят. Клубы мысленно готовятся к новому чемпионату.

    «Бавария» — чемпион

    «Бавария» (1 место и 75 очков) — выиграла Бундеслигу. В главном матче сезона «красная машина» нанесла поражение главному конкуренту — «Боруссии» (3:1). В составе чемпионов отличились Левандовски, Гнабри и Мусиала.

    Для «Баварии» — это 10-й титул чемпиона подряд. Всего мюнхенцы выиграли Бундеслигу 32 раза.

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    • Следующий матч футболисты Юлиана Нагельсманна проведут в роли чемпиона Германии. Это будет гостевой поединок против «Майнца» (30 апреля). А еще «Бавария» проведет встречи против «Штутгарта» (8 мая) и «Вольфсбурга» (14 мая).

    Игроки «Баварии»
    globallookpress.com

    «Бавария» в сезоне 22/23 на правах чемпионата Германии выступит в групповом этапе Лиги Чемпионов.

    Серебро «Боруссии»

    «Боруссия» (2 место и 63 очка) — стремится ко второму месту чемпионата. У дортмундского клуба 8 очков преимущества за 3 тура до финиша. «Шмели» могут взять серебро уже в 32-м туре. Для этого «Боруссии» нужно обыграть «Бохум» (30 апреля).

    Завершат «жёлто-чёрные» сезон матчами против «Гройтера» и «Герты»

    Три претендента и одна бронза

    Всего три очка отделяют 3 от 5 места. На бронзу претендуют сразу три команды:

    «Байер» (3 место и 55 очков)
    «Лейпциг» (4 место и 54 очка)
    «Фрайбург» (5 место и 52 очка).

    До финиша немецкой Бундеслиги — три тура. Плотность в этой части таблице высокая. Одна победа может принести бронзу, одно поражение — может её лишить. Рядом еще трио команд: «Унион» (6 место и 50 очков) и «Кёльн» (7 место и 49 очков). Эти клубы могут навязать борьбу за место в еврокубках.

    Самый жёсткий график игр у «Фрайбурга». Три игры с прямыми конкурентами за место в еврозоне. 30 апреля матч против «Хоффенхайма» (8 место и 46 очков), 7 мая — «Унион» и 14 мая — «Байер».

    Зона выживания. Стыковые матчи

    «Штутгарт» (16 место и 28 очков) — находится в зоне стыковых матчах. Матч 31-го тура «швабы» уступили «Герте» (0:2). Проиграли основному сопернику за выживание.

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  • 24/04/2022

    • Именно берлинский клуб сейчас занимает спасительное 15 место. И отставание «Штутгарта» от «Герты» теперь составляет, не одно, а четыре очка.
    Впереди еще три матча: против «Вольфсбурга», «Баварии» и «Кёльна».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Арминия» (17 место и 26 очков) — в зоне прямого вылета из Бундеслиги. Исправить ситуацию клуб может. Впереди два матча с командами, в которых можно и нужно брать очки. Это игры против «Герты» и «Бохума». В последнем туре состоится битва с претендентом на бронзу — «Лейпцигом».

    «Гройтер» — всё

    «Гройтер» (18 место и 17 очков) — вылетает из элиты немецкого чемпионата. Клуб уже ничего не спасет. Итоговое место «Гройтера» — последнее. Напоследок команда проведет еще три матча в Бундеслиге: «Унион», «Боруссия» и «Аугсбург».

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