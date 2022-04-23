В турнирной таблице турнира Вест Бромвич занимает 12 место с 60 очками, Ковентри Сити — 11 место с 62 очками.
Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Вест Бромвич» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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