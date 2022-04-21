Акинфеев делал фантастические сейвы в матче со «Спартаком», считает Джикия

Защитник и капитанпрокомментировал победу над(1:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

«Во втором тайме у нас было столько моментов, сколько не было за последние три игры. Конечно, стоит отметить Игоря Акинфеева.

С большим уважением к нему отношусь. Просто фантастические сейвы делал. Не забили — и могли поплатиться. Потому что нам два раза попали в каркас ворот.

Игра немного открылась во втором тайме, но самое главное — одержали победу», — заявил Георгий в интервью клубной пресс-службе.

В полуфинал Кубка России пробились «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьевка этой стадии турнира пройдет сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 (мск).