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    Акинфеев делал фантастические сейвы в матче со «Спартаком», считает Джикия

    Футбол Спартак ЦСКА Кубок России Футбол России
    Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Георгий Джикия и Игорь Акинфеев
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    Георгий Джикия и Игорь Акинфеев

    «Во втором тайме у нас было столько моментов, сколько не было за последние три игры. Конечно, стоит отметить Игоря Акинфеева.

    С большим уважением к нему отношусь. Просто фантастические сейвы делал. Не забили — и могли поплатиться. Потому что нам два раза попали в каркас ворот.

    Игра немного открылась во втором тайме, но самое главное — одержали победу», — заявил Георгий в интервью клубной пресс-службе.

    В полуфинал Кубка России пробились «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьевка этой стадии турнира пройдет сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 (мск).

    Интервью Джикии
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