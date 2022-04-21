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    «Бернли» всухую обыграл «Саутгемптон» на своем поле

    «Бернли» — «Саутгемптон»: счет 2:0, обзор голов

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    В перенесенном матче 30 тура АПЛ «Бернли» победил «Саутгемптон». Счет составил 2:0 в пользу «бордовых».

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 12 минуте Коннор Робертс открыл счет, а Нэйтан Коллинз за минуту до конца основного времени первого тайма оформил второй мяч хозяев.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Саутгемптон 2:0
    Голы: 1:0 Коннор Робертс (12'), 2:0 Нэйтан Коллинз (44') Бёрнли: Ник Поуп, Коннор Робертс, Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Дуайт Макнил (Мэттью Лоутон, 87'), Джош Браунхилл, Джек Корк, Максвелл Корне (Аарон Леннон, 66'), Ник Поуп, Ваутер Вегорст (Матей Выдра, 78') Саутгемптон: Армандо Броя, Мохамед Эльюнуссип (Че Адамс, 66'), Стюарт Армстронг (Нейтан Редмонд, 66'), Ромен Перро, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Кайл Уолкер-Питерс (Валентино Ливраменто, 83'), Ян Беднарек, Лянцо, Янн Валери, Фрейзер Форстер, Ник Поуп, Коннор Робертс, Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Дуайт Макнил (Мэттью Лоутон, 87'), Джош Браунхилл, Джек Корк, Максвелл Корне (Аарон Леннон, 66'), Ник Поуп, Ваутер Вегорст (Матей Выдра, 78') Предупреждения: Джек Корк (38'), Джеймс Тарковски (73'), Ромен Перро (79')

    Прошло два тура после ухода Шона Дайча. За этот отрезок «Бернли» набрал 4 очка. Сейчас у команды 28 очков. Она занимает 18 место.

    У «Саутгемптона» 39 пунктов на счету. Он располагается на 13 строчке.

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