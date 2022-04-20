ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

на данный момент приостановила, но не отменила выплаты России за ЧМ-2018. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

«Средства от FIFA Legacy также могут тратиться на систему юношеских соревнований, средства FIFA Legacy в размере 30% были уже получены.

Сейчас ФИФА приостановила выплаты, но не отменила. Соответственно мы надеемся, основываясь на позиции ФИФА, что программа не отменена.

В любом случае мы ищем иные источники финансирования, чтобы понимать за счет чего после 2025 года мы будем финансировать эту систему.

Наша задача в течение пяти лет выработать эффективность системы юношеского футбола», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».