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    Бордо — Сент-Этьен. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.04.2022 в 20:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Бордо — Сент-Этьен

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    Бордо и Сент-Этьен начнут матч в 20:00 в чемпионате Франции по футболу, 20.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Бордо» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бордо» — «Сент-Этьен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сент-Этьен»).

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