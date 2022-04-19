Журналист La Gazzetta dello Sport: Судьба Миранчука в «Аталанте» под большим вопросом

Полузащитник «Аталанты»и нападающий «Фиорентины»летом, скорее всего, покинут свои клубы. Об этом сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов.

«Вполне вероятно, что "Фиорентина" расстанется с Кокориным. У клуба были налоговые льготы, поэтому им было не выгодно расставаться с Александром, пока не пройдут два налоговых года.

Но уже летом, даже если будет расторжение контракта с форвардом, "Фиорентина" потеряет минимальные деньги.

Что касается Миранчука, то в "Аталанте" сейчас идет смена руководства. Судьба Алексея сейчас под большим вопросом. Я не исключаю, что хавбек сменит клуб. Сейчас трудно сказать, останется он Европе или вернется в Россию», — приводит слова Кудинова «Матч ТВ».

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 18 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Кокорин сыграл в шести матчах, при этом не сумев отметиться результативными действиями.