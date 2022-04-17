Аршавин: «Ростов» может выкупить Щетинина у «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему клуб перед началом сезона отпустил полузащитника Кирилла Щетинина в «Ростова».

20-летний Щетинин, выступающий за «Ростов» на правах аренды, забил два гола в семи матчах РПЛ.

«Мы могли его оставить в "Зените-2", но решили, что для развития Кирилла стоит попробовать уровень РПЛ, да и сам он хотел попробовать себя в "Ростове", поэтому пошли ему навстречу.

Если все сложится, Кирилл по-настоящему закрепится на уровне РПЛ и сможет расти дальше, поэтому в конкретном случае мы свою функцию выполнили: академия помогла игроку забраться на самый верх.

Весну он проводит удачно. Хотя играет, на мой взгляд, не на своей позиции. Для меня он крайний полузащитник, а в "Ростове" играет инсайда — 10-го номера. Кирилл справляется с той нагрузкой и интенсивностью, которая в РПЛ высокая. Пока что для него всё складывается удачно.

Мне кажется, это связано с приходом Карпина и с тем, что он в него поверил. Возможно, даже пришлось из-за отъезда легионеров. Молодец, он воспользовался своим шансом.

Безусловно, Кирилл — неординарный футболист. Насколько высок его потенциал — сказать трудно. Я слышал, что он был лучшим футболистом своего года. Он выделялся и у нас, но иногда его отношение к футболу не соответствовало той ситуации, в которой он находился. Сейчас мы посмотрим. Я рад и желаю ему успехов. Мы заинтересованы в том, чтобы он хорошо играл.

Продажа игрока? Всё зависит от "Ростова". У них есть право выкупа и цена оговорена. Думаю, что она адекватная», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».