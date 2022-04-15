«Специя» — «Интер»: счет матча 1:3, обзор голов

Камбэка не вышло. Бензема и Модрич испортили сказку «Челси» на «Бернабеу»

Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, хотя потерпел домашнее поражение со счетом 2:3 от лондонского «Челси» в ответном матче 1/4 финала. Рассказываем, как это было