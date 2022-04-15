«Специя» — «Интер»: счет матча 1:3, обзор голов

В составе победителей голами отметились Марсело Брозович (31-я минута), Лаутаро Мартинес (73) и Алексис Санчес (90+4), которому ассистировал Мартинес.
Гол хозяев на счету Джулио Маджоре (88).
Футбол. Италия. Серия А
Специя — Интер 1:3
Голы: 0:1 Марсело Брозович (31'), 0:2 Лаутаро Мартинес (73'), 1:2 Джулио Маджоре (88'), 1:3 Алексис Санчес (90 + 4') Специя: Иван Проведель, Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эрлич, Димитриос Николау, Аркадиуш Реца (Сальвадор Феррер, 37'), Джулио Маджоре, Якуб Кивёр, Эммануэль Гьяси, Виктор Коваленко (Кевин Агудело, 46'), Симоне Бастони (Даньеле Верде, 60'), Рею Манай (M'Bala Nzola, 60') Интер: Эдин Джеко (Лаутаро Мартинес, 60'), Хоакин Корреа (Алексис Санчес, 60'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 75'), Марсело Брозович, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 75'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 82'), Милан Шкриньяр, Danilo D'Ambrosio, Самир Ханданович Предупреждения: Симоне Бастони (10'), Димитриос Николау (86')
«Интер» набрал 69 очков и возглавил турнирную таблицу Серии А. «Милан», который проводит свой матч позже, отстает на балл. «Специя» с 33 очками находится на 15-й строчке.