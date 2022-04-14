ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаЗасуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ
  • 15:15
    • Модрич может покинуть «Реал». У хорвата есть два предложения
  • 14:23
    • Де Брюйне пропустит матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка Англии
  • 11:43
    • «Интер» может подписать двух игроков «Реала»
  • 11:23
    • «Ман Сити» нашел замену для Фернандиньо в «Реал Сосьедаде»
  • 10:30
    • «Ньюкасл» хочет подписать Эриксена
    Все новости спорта

    Славия П — Фейеноорд. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2022 в 22:00 начнется матч в 1/4 финала Лиги конференций Славия П — Фейеноорд

    Футбол Лига конференций Славия Прага Фейеноорд Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    Славия П и Фейеноорд начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги конференций, 14.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Фейеноорд» — «Славия П» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Славия П» — «Фейеноорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Фейеноорд»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Славия П — Фейеноорд.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?
  • «Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • В матче «Аталанты» и «Лейпцига» снова будет «низ»?
  • «Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры