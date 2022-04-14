«Славия Прага» на своём поле сыграет против «Фейеноорда» в рамках ответного матча Лиги Конференций. Поединок состоится 14 апреля, начало — 22:00 (мск). «Славия Прага» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия Прага»

«Красно-белые» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Чехии набрав 67 очков за 28 матчей. Но расположившаяся ниже «Виктория Пльзень» имеет в своём активе всего на 1 балл меньше.

В 1/8 плей-оффа Лиги Конференций «Славия» встречалась с австрийским «Ласком». В первом поединке на своём поле «красно0белые» одержали уверенную победу со счётом 4:1, а в ответном матче потерпели поражение играя с двумя красными карточками — 4:3.

В первом выездном матче 1/4 против «Фейеноорда» «Славия» показала характер и смогла дважды отыграться завершив поединок ничьей со счётом 3:3.

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После этого «красно-белые» провели матч во внутреннем чемпионате против «Пардубице» в котором одержали уверенную победу — 4:0.

«Фейеноорд»

«Южане» занимают третью строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов набрав 61 очко за 29 матчей и отставая от расположившегося выше «ПСВ» на 7 баллов.

В 1/8 финала Лиги Конференций «Фейеноорд» имел соперника в лице сербского «Партизана». Нидерландцы смогли одержать две уверенные победы над своим оппонентом ( 2:5 на выезде и 3:1 дома).

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Первый матч 1/4 против «Славии» «Фейеноорд» провёл так же результативно, несколько раз начиная вести в счёте. Но чехи оказались не таким простым соперником и смогли добиться ничьей в этой встрече.

В крайнем туре чемпионата Нидерландов «южане» встречались с «Хараклесом» и одержали выездную победу со счётом 1:4.

Прогноз и ставка

На победу «Славии Праги» в этом матче можно поставить за 2.84, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Фейеноорда» — за 2.48.

Прогноз — «Славия» является домашней командой, которая на своём поле выиграла 5 последних матчей из 5-ти. В первом поединке обе команды показали хорошую игру, но в ответной встрече «Фейеноорд» не сможет одолеть своего соперника, который продлит домашнюю серию из побед.

Ставка — Победа «Славии» за 2.85.