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    «Славия Прага» победит в домашнем поединке

    «Славия Прага» — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, Лига Конференций, 14 апреля 2022 года

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    Томаш Холеш
    «Славия Прага» на своём поле сыграет против «Фейеноорда» в рамках ответного матча Лиги Конференций. Поединок состоится 14 апреля, начало — 22:00 (мск). «Славия Прага» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 22:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига конференций. 1/4 финала
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    «Славия Прага»

    «Красно-белые» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Чехии набрав 67 очков за 28 матчей. Но расположившаяся ниже «Виктория Пльзень» имеет в своём активе всего на 1 балл меньше.

    В 1/8 плей-оффа Лиги Конференций «Славия» встречалась с австрийским «Ласком». В первом поединке на своём поле «красно0белые» одержали уверенную победу со счётом 4:1, а в ответном матче потерпели поражение играя с двумя красными карточками — 4:3.

    В первом выездном матче 1/4 против «Фейеноорда» «Славия» показала характер и смогла дважды отыграться завершив поединок ничьей со счётом 3:3.

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    После этого «красно-белые» провели матч во внутреннем чемпионате против «Пардубице» в котором одержали уверенную победу — 4:0.

    «Фейеноорд»

    «Южане» занимают третью строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов набрав 61 очко за 29 матчей и отставая от расположившегося выше «ПСВ» на 7 баллов.

    В 1/8 финала Лиги Конференций «Фейеноорд» имел соперника в лице сербского «Партизана». Нидерландцы смогли одержать две уверенные победы над своим оппонентом ( 2:5 на выезде и 3:1 дома).

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    Первый матч 1/4 против «Славии» «Фейеноорд» провёл так же результативно, несколько раз начиная вести в счёте. Но чехи оказались не таким простым соперником и смогли добиться ничьей в этой встрече.

    В крайнем туре чемпионата Нидерландов «южане» встречались с «Хараклесом» и одержали выездную победу со счётом 1:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Славии Праги» в этом матче можно поставить за 2.84, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Фейеноорда» — за 2.48.

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    Прогноз — «Славия» является домашней командой, которая на своём поле выиграла 5 последних матчей из 5-ти. В первом поединке обе команды показали хорошую игру, но в ответной встрече «Фейеноорд» не сможет одолеть своего соперника, который продлит домашнюю серию из побед.

    Ставка — Победа «Славии» за 2.85.

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    «Славия Прага» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Славия Прага» победит в домашнем поединке
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