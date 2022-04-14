«Лион» — «Вест Хэм» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между

В первом матче между командами была зафиксирована ничья — 1:1.

«Лион»: Поллерсбек, Гюсто, Денайер, Лукеба, Эмерсон, Февр, Тиаго Мендес, Ауар, Ндомбеле, Дембеле, Токо-Экамби.

«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лиону». Коэффициент на его победу — 2.32, на успех «Вест Хэм» — 3.41, на ничью — 3.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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