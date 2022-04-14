14 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы французский «Лион» на своем поле сыграет против английского «Вест Хэма». Игра начнется в 22:00 по мск. «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Неделю тому назад в Лондоне эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1, огорчив друг друга во втором тайме. Отметим, что хозяева с конца первого тайма играли в меньшинстве.

Напомним, что «Лион» смог выиграть свою группу Лиги Европы, добыв пять викторий при одной мировой. В плей-офф он сумел в 1/8 финала пройти «Порту», одержав на выезде победу 1:0, а дома сыграв вничью 1:1.

Коэффициенты матча Лион — Вест Хэм 1 2.20 X 3.50 2 3.20 Ставка

В чемпионате же Франции «ткачи» стабильных результатов не показывают, разместившись только на девятой позиции, но от еврозоны они отстают на пять баллов, которые еще можно отыграть.

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На выходных «львы» в рамках Лиги 1 на выезде расписали мировую с крепким «Страсбургом» 1:1, тем самым доведя свою серию без фиаско до пяти игр, но в этот период победив лишь раз.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» аналогично своему предстоящему противнику достаточно уверенно преодолел групповой раунд Лиги Европы, став в квартете первым.

Поэтому лондонский клуб сразу попал в 1/8 финала плей-офф, где весьма неожиданно по сумме двух встреч оказался сильней «Севильи», проиграв 0:1 в гостях, но дома выиграв 2:0 по итогам овертайма.

В чемпионате же Англии «молотки» занимают шестую строчку, но имеют очень мало шансов на четвертое место. В последнее время в АПЛ они не слишком успешны, чередуя домашние победы с поражениями в гостях.

Так, накануне лондонцы в выездном поединке уступили «Брентфорду» со счетом 0:2, что стало для них третьим гостевым фиаско подряд в рамках чемпионата страны.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.08, победа «Вест Хэма» — 3.64, ничья — 3.68.

Проход: «Лиона» — 1.53; «Вест Хэма» — 2.50.

У «Лиона» поболее еврокубкового опыта, да играет он дома после гостевой ничьей. Так что исходя из этого прогнозируем в этой паре победу хозяев.