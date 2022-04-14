ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ткачи» преодолеют английский барьер

    «Лион» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.08) на футбол, Лига Европы, 14 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лион Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лион»
    14 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы французский «Лион» на своем поле сыграет против английского «Вест Хэма». Игра начнется в 22:00 по мск. «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •

    «Лион»

    Неделю тому назад в Лондоне эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1, огорчив друг друга во втором тайме. Отметим, что хозяева с конца первого тайма играли в меньшинстве.

    Напомним, что «Лион» смог выиграть свою группу Лиги Европы, добыв пять викторий при одной мировой. В плей-офф он сумел в 1/8 финала пройти «Порту», одержав на выезде победу 1:0, а дома сыграв вничью 1:1.

    Коэффициенты матча Лион — Вест Хэм

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    В чемпионате же Франции «ткачи» стабильных результатов не показывают, разместившись только на девятой позиции, но от еврозоны они отстают на пять баллов, которые еще можно отыграть.

    Все прогнозы на футбол

    На выходных «львы» в рамках Лиги 1 на выезде расписали мировую с крепким «Страсбургом» 1:1, тем самым доведя свою серию без фиаско до пяти игр, но в этот период победив лишь раз.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» аналогично своему предстоящему противнику достаточно уверенно преодолел групповой раунд Лиги Европы, став в квартете первым.

  • «Лион» и «Вест Хэм» устроят голевую «засуху»?
  • «Лион» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.92)

    • Поэтому лондонский клуб сразу попал в 1/8 финала плей-офф, где весьма неожиданно по сумме двух встреч оказался сильней «Севильи», проиграв 0:1 в гостях, но дома выиграв 2:0 по итогам овертайма.

  • Осторожно, вредно для зрения! «Манчестер Юнайтед» снова шокировал унылой игрой
  • На этот раз «МЮ» провалил матч с «Эвертоном»
  • 10/04/2022

    • В чемпионате же Англии «молотки» занимают шестую строчку, но имеют очень мало шансов на четвертое место. В последнее время в АПЛ они не слишком успешны, чередуя домашние победы с поражениями в гостях.

    Так, накануне лондонцы в выездном поединке уступили «Брентфорду» со счетом 0:2, что стало для них третьим гостевым фиаско подряд в рамках чемпионата страны.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.08, победа «Вест Хэма» — 3.64, ничья — 3.68.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Проход: «Лиона» — 1.53; «Вест Хэма» — 2.50.

    У «Лиона» поболее еврокубкового опыта, да играет он дома после гостевой ничьей. Так что исходя из этого прогнозируем в этой паре победу хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Руд — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  6.30
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  6.40
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПАОК — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ткачи» преодолеют английский барьер
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры