«Лион»
Неделю тому назад в Лондоне эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1, огорчив друг друга во втором тайме. Отметим, что хозяева с конца первого тайма играли в меньшинстве.
Напомним, что «Лион» смог выиграть свою группу Лиги Европы, добыв пять викторий при одной мировой. В плей-офф он сумел в 1/8 финала пройти «Порту», одержав на выезде победу 1:0, а дома сыграв вничью 1:1.
Коэффициенты матча Лион — Вест Хэм
В чемпионате же Франции «ткачи» стабильных результатов не показывают, разместившись только на девятой позиции, но от еврозоны они отстают на пять баллов, которые еще можно отыграть.
На выходных «львы» в рамках Лиги 1 на выезде расписали мировую с крепким «Страсбургом» 1:1, тем самым доведя свою серию без фиаско до пяти игр, но в этот период победив лишь раз.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» аналогично своему предстоящему противнику достаточно уверенно преодолел групповой раунд Лиги Европы, став в квартете первым.
Поэтому лондонский клуб сразу попал в 1/8 финала плей-офф, где весьма неожиданно по сумме двух встреч оказался сильней «Севильи», проиграв 0:1 в гостях, но дома выиграв 2:0 по итогам овертайма.
В чемпионате же Англии «молотки» занимают шестую строчку, но имеют очень мало шансов на четвертое место. В последнее время в АПЛ они не слишком успешны, чередуя домашние победы с поражениями в гостях.
Так, накануне лондонцы в выездном поединке уступили «Брентфорду» со счетом 0:2, что стало для них третьим гостевым фиаско подряд в рамках чемпионата страны.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.08, победа «Вест Хэма» — 3.64, ничья — 3.68.
Проход: «Лиона» — 1.53; «Вест Хэма» — 2.50.
У «Лиона» поболее еврокубкового опыта, да играет он дома после гостевой ничьей. Так что исходя из этого прогнозируем в этой паре победу хозяев.