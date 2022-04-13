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    «Спартак» сократил программу празднования 100-летия из-за тяжелой финансовой ситуации

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    Московский «Спартак» сообщил об изменениях в программе празднования столетия клуба из-за тяжелой финансовой ситуации.

    «Спартак» сократил программу мероприятий к столетию
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    «Спартак» сократил программу мероприятий к столетию

    «Совсем скоро ФК "Спартак-Москва" отметит 100 лет со дня своего основания. Наш клуб подготовил обширную программу на год столетия, которая включала в себя праздничные мероприятия в самых разных форматах и на разных площадках. Мы хотели ярко отметить эту знаменательную дату вместе с нашими болельщиками, ветеранами, всеми, кому дороги красно-белые цвета.

    Однако события последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию.

    Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то — из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

    Неполноценными и тусклыми выглядели бы некоторые торжества без активной части наших болельщиков, которые отказались от посещения матчей из-за закона о FAN ID.

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    • Вместе с тем забывать о важной дате мы не можем. И те идеи, которые могут быть реализованы в нынешних условиях, обязательно воплотятся в жизнь.

    Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

    — Юбилейный выставочный матч легенд.

    — Международный красно-белый товарищеский турнир.

    — Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).

    — Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.

    — Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.

    — Выпуск фан-токенов.

    — Выпуск NFT-коллекции.

    — Ряд совместных проектов с европейскими брендами.

    — Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.

    — Съемка документального сериала о сезоне "Спартака" и выход шоу на международном стриминговом сервисе.

    А вот что мы сделали или планируем сделать в ближайшее время:

    — Доработали обновленный логотип с учетом комментариев болельщиков, которые обратили внимание на противоречивость дизайнерского решения.

    — Открываем новый клубный магазин в самом центре Москвы (в мае он уже будет работать).

    — Подготовили к запуску новую удобную и современную экосистему (основной сайт, билетный портал, сайт магазина и приложение). Ориентировочно запуск запланирован на начало июня. Помощь в этом нам оказали наши партнеры из Winline, с которыми мы готовим еще ряд ярких и полезных совместных проектов.

    — В скором времени вместе с "Кинопоиском" запускаем сериал о "Спартаке" 90-х.

    — Продолжаем ряд других онлайн- и офлайн-проектов в рамках столетия и в партнерстве с различными СМИ и компаниями.

    — На матч с "Крыльями Советов", который пройдет 1 мая, мы приготовили сюрприз для болельщиков.

    Мы искренне надеемся, что сможем воплотить в жизнь многое из того, что было запланировано изначально, но — в будущем. Просим болельщиков, которые, как и мы, хотели торжественно отметить столетие, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — говорится в заявлении «Спартака».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

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