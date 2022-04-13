«Спартак» сократил программу празднования 100-летия из-за тяжелой финансовой ситуации

Московскийсообщил об изменениях в программе празднования столетия клуба из-за тяжелой финансовой ситуации.

«Совсем скоро ФК "Спартак-Москва" отметит 100 лет со дня своего основания. Наш клуб подготовил обширную программу на год столетия, которая включала в себя праздничные мероприятия в самых разных форматах и на разных площадках. Мы хотели ярко отметить эту знаменательную дату вместе с нашими болельщиками, ветеранами, всеми, кому дороги красно-белые цвета.

Однако события последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию.

Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то — из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

Неполноценными и тусклыми выглядели бы некоторые торжества без активной части наших болельщиков, которые отказались от посещения матчей из-за закона о FAN ID.

Вместе с тем забывать о важной дате мы не можем. И те идеи, которые могут быть реализованы в нынешних условиях, обязательно воплотятся в жизнь.

Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

— Юбилейный выставочный матч легенд.

— Международный красно-белый товарищеский турнир.

— Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).

— Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.

— Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.

— Выпуск фан-токенов.

— Выпуск NFT-коллекции.

— Ряд совместных проектов с европейскими брендами.

— Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.

— Съемка документального сериала о сезоне "Спартака" и выход шоу на международном стриминговом сервисе.

А вот что мы сделали или планируем сделать в ближайшее время:

— Доработали обновленный логотип с учетом комментариев болельщиков, которые обратили внимание на противоречивость дизайнерского решения.

— Открываем новый клубный магазин в самом центре Москвы (в мае он уже будет работать).

— Подготовили к запуску новую удобную и современную экосистему (основной сайт, билетный портал, сайт магазина и приложение). Ориентировочно запуск запланирован на начало июня. Помощь в этом нам оказали наши партнеры из Winline, с которыми мы готовим еще ряд ярких и полезных совместных проектов.

— В скором времени вместе с "Кинопоиском" запускаем сериал о "Спартаке" 90-х.

— Продолжаем ряд других онлайн- и офлайн-проектов в рамках столетия и в партнерстве с различными СМИ и компаниями.

— На матч с "Крыльями Советов", который пройдет 1 мая, мы приготовили сюрприз для болельщиков.

Мы искренне надеемся, что сможем воплотить в жизнь многое из того, что было запланировано изначально, но — в будущем. Просим болельщиков, которые, как и мы, хотели торжественно отметить столетие, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — говорится в заявлении «Спартака».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.