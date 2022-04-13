Нагельсман: Первый матч был ключевым, «Бавария» была недостаточно хороша

Главный тренер «Баварии»прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой игре мюнхенцы проиграли 0:1 и покинули турнир.

«Первый матч был ключевым, мы были недостаточно хороши. Сегодня была одна из лучших наших игр за последние несколько недель. С самого начала мы создавали огромное напряжение. Мюллер должен был реализовывать свой момент, таких шансов было очень мало.

Гол "Вильярреала"? Мы много атаковали, оставив свободное пространство сзади. Это было очень болезненно. Я не боюсь вопросов после этой игры. В мире случаются вещи похуже», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

В полуфинале «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль».