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    Нагельсман: Первый матч был ключевым, «Бавария» была недостаточно хороша

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Напомним, что в первой игре мюнхенцы проиграли 0:1 и покинули турнир.

    «Первый матч был ключевым, мы были недостаточно хороши. Сегодня была одна из лучших наших игр за последние несколько недель. С самого начала мы создавали огромное напряжение. Мюллер должен был реализовывать свой момент, таких шансов было очень мало.

    Гол "Вильярреала"? Мы много атаковали, оставив свободное пространство сзади. Это было очень болезненно. Я не боюсь вопросов после этой игры. В мире случаются вещи похуже», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

    В полуфинале «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль».

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