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    Стукалов: Нужно извиниться перед болельщиками «Уфы» за безвольные 60 минут

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    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

    Алексей Стукалов
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    Алексей Стукалов

    «Нам нужно извиниться перед своими болельщиками за безвольные 60 минут.

    Сложно отыгрываться у такой квалифицированной команды, как "Сочи". Мы старались, к сожалению, отыграли только 1 мяч.

    Те ребята, которые у нас вышли на замену — дали энергию, мы отодвинули игру от своих ворот и стали действовать агрессивно, но еще раз хочу сказать, что первые 60 минут ни в какие ворота не лезут.

    Планировали проводить быстрые атаки, доводить мяч до флангов. В первом тайме Ортис два раза наносил удары с выгодных позиций, к сожалению, не реализовал.

    В целом, когда схемы команд зеркальны, в большей степени используются либо индивидуальные действия.

    Либо игра за спину, либо быстрые ответные атаки, на этом пытались построить игру», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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