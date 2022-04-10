Стукалов: Нужно извиниться перед болельщиками «Уфы» за безвольные 60 минут

Главный тренер «Уфы»подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против(1:2).

«Нам нужно извиниться перед своими болельщиками за безвольные 60 минут.

Сложно отыгрываться у такой квалифицированной команды, как "Сочи". Мы старались, к сожалению, отыграли только 1 мяч.

Те ребята, которые у нас вышли на замену — дали энергию, мы отодвинули игру от своих ворот и стали действовать агрессивно, но еще раз хочу сказать, что первые 60 минут ни в какие ворота не лезут.

Планировали проводить быстрые атаки, доводить мяч до флангов. В первом тайме Ортис два раза наносил удары с выгодных позиций, к сожалению, не реализовал.

В целом, когда схемы команд зеркальны, в большей степени используются либо индивидуальные действия.

Либо игра за спину, либо быстрые ответные атаки, на этом пытались построить игру», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».