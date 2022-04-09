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    «Брайтон» на выезде обыграл «Арсенал», «Лидс» разгромил «Уотфорд»

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    «Арсенал» на своём поле сыграл против «Брайтона» в рамках 32-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

    Леандро Троссард
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    Леандро Троссард

    Счёт в матче был открыт на 28-й минуте поединка когда Леандро Троссард нанес удар с края штрафной и забил гол выведя «Брайтон» вперёд — 0:1. На 46-й минуте матча Габриэль Мартинелли смог сравнять счёт — 1:1.

    Решающий гол встречи был забит на 66-й минуте после того как Энок Мвепу нанес удар в касание с угла штрафной площадки точно в нижний угол — 1:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2
    Голы: 0:1 Леандро Троссард (29'), 0:2 Энок Мвепу (66'), 1:2 Мартин Эдегор (89') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш, Бен Уайт, Габриэл, Гранит Джака, Альберт Самби Локонга, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Emile Smith Rowe (Эдвард Нкетиа, 62'), Габриэл Мартинелли (Николя Пепе, 74'), Александр Ляказетт Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек, Леандро Троссард (Адам Уэбстер, 85'), Алексис Мак Аллистер, Ив Биссума (Адам Лаллана, 74'), Moises Caicedo, Паскаль Гросс, Энок Мвепу (Тарик Лампти, 77'), Марк Кукурелья, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Ив Биссума (35'), Мартин Эдегор (39'), Паскаль Гросс (40'), Букайо Сака (50'), Moises Caicedo (52'), Альберт Самби Локонга (82'), Роберт Санчес (90 + 1')

    «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 54 очка, а «Брайтон» расположился на 11-м месте с 37-ю баллами.

    В параллельном матче тура «Лидс» на выезде разгромил «Уотфорд» со счётом 0:3.

    За гостей голами отличились Рафинья, Родриго и Джек Харрисон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Уотфорд — Лидс 0:3
    Голы: 0:1 Рафаэл Диас (21'), 0:2 Родриго (73'), 0:3 Джек Харрисон (85') Уотфорд: Бен Фостер, Кико, Кристиан Кабазель, Самир Ханданович, Ассан Камара, Мусса Сиссоко, Имран Луза, Юрай Куцка (Edo Kayembe, 72'), Исмаила Сарр, Жоао Педро (Джошуа Кинг, 81'), Хуан Эрнандес (Эммануэль Деннис, 39') Лидс: Даниэль Джеймс (Sam Greenwood, 67'), Джек Харрисон, Родриго, Рафаэл Диас (Крисенсио Саммервилл, 83'), Робин Кох, Матеуш Клих (Калвин Филлипс, 59'), Стюарт Даллас, Лиам Купер, Диего Льоренте, Люк Эйлинг, Иллан Меслье Предупреждения: Имран Луза (57'), Мусса Сиссоко (80')

    «Уотфорд» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Лидс» располагается на 16-м месте.

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