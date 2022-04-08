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    «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 млн евро за подписание нового контракта

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    Стали известны подробности переговоров «Пари Сен-Жермен» с нападающим Килианом Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «ПСЖ», как известно, не оставляет попыток продлить контракт с Мбаппе. Действующее соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

    По информации известного журналиста Гильема Балаге, «Париж» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро в качестве бонуса за то, что он подпишет новый контракт.

    «ПСЖ» надеется, что Килиан согласится продлить соглашение еще на два года, по условиям которого будет получать 40 миллионов евро за сезон.

    Таким образом, Мбаппе может заработать больше 200 миллионов евро, если проведет в «ПСЖ» два ближайших сезона.

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  • 01/04/2022

    • Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.

    Несколько дней назад Мбаппе заявил, что до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. При этом он не стал исключать возможность подписания нового контракта с «ПСЖ».

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