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    Холанд не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за сомнений в перспективах клуба

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед», поскольку сомневается в его дальнейших перспективах, сообщает ESPN.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    По информации источника, форвард не уверен, что клуб соответствует его амбициям.

    «Манчестер Юнайтед» был готов повторить любое предложение по трансферу, но Холанда не интересует финансовая составляющая. Футболист полностью сосредоточен на спортивной стороне вопроса. Поэтому он всерьёз раздумывает над потенциальным переходом в состав «Манчестер Сити», где сможет выступать под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.

    Трансфер Холанда обойдётся новому клубу примерно в € 350 млн. Ранее стало известно, что в контракте Холанда со «шмелями» нет пункта о наличии отступных в размере € 75 млн.

    В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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