Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Ансгар Кнауфф («Айнтрахт»), Танги Ндомбеле («Лион»), Хуан Муссо («Аталанта») и Абель Руис («Брага»).

Автором лучшего гола могут стать те же Руис или Кнауфф, с ними за это звание поспорят Луис Муриель («Аталанта») и Ферран Торрес («Барселона»).

Напомним, что «Айнтрахт» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), «Лейпциг» дома не смог обыграть «Аталанту» (1:1), «Брага» минимально одолела «Рейнджерс» (1:0), а «Лион» ушел от поражения в игре с «Вест Хэмом» (1:1).